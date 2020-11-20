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В 2020 году ВС РФ поставлено вооружений и техники на 11% больше, чем за предыдущий год

Андрей Аркадьев
14:44 20.11.2020
На судостроительных предприятиях страны в текущем году заложено, спущено на воду и принято в состав ВМФ 35 подводных лодок и надводных кораблей.
В 2020 году ВС РФ поставлено вооружений и техники на 11% больше, чем за предыдущий год
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В 2020 году Вооруженным силам России поставлено вооружений и техники на 11% больше, чем за предыдущий год, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Благодаря эффективному взаимодействию с Минпромторгом, Роспотребнадзором и предприятиями оборонно-промышленного комплекса в не простой эпидемиологической обстановке, удалось не только обеспечить полноценное функционирование заводов и предприятий, но и увеличить, в сравнении с прошлым годом на 11 процентов, количество поставленного в войска вооружения, военной и специальной техники», - сказал Мизинцев.

Он отметил, что в тесной межведомственной кооперации на судостроительных предприятиях страны в текущем году заложено, спущено на воду и принято в состав Военно-морского Флота тридцать пять подводных лодок и надводных кораблей, что в 1,3 раза увеличило долю современных боевых единиц флота в сравнении с девятнадцатым годом.

«Возросшие боевые возможности военно-морских сил России продемонстрированы в ходе проведения в Санкт-Петербурге ежегодного Главного военно-морского парада, а также парадов в главных базах флотов», - сказал Мизинцев.

Начальник НЦУО напомнил,что впервые был проведен парад в Каспийске – новом пункте базирования Каспийской флотилии, к участию было привлечено 226 боевых кораблей и судов обеспечения.

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