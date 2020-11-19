В Нагорный Карабах за сутки вернулись почти 1200 беженцев

Из Армении в Нагорный Карабах за сутки вернулись 1199 беженцев, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших военнослужащих в ходе конфликта. Он проводится при координации миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста», - сказал он.

В северной и южной зонах ответственности круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, добавил он.

Под контролем российских миротворцев осуществляется безопасное перемещение населения и гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору.

«19 ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населенного пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана», - добавил Конашенков.

Самолеты военно-транспортной авиации России Ил-76 и Ан-124 продолжают перебрасывать в Карабах российских миротворцев, военную технику и материальное имущество.

Всего с 10 ноября выполнено 206 рейсов, в том числе 22 рейса за прошедшие сутки. В регион доставлено более 40 единиц автомобильной и специальной техники.