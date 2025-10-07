Ми-28 ударил ракетой по опорнику ВСУ в зоне ответственности ГрВ «Север»

Министерство обороны России опубликовало видеозапись выполнения боевого задания экипажем ударного вертолета Ми-28НМ в зоне проведения специальной военной операции.

Перед вылетом экипаж получил координаты целей в зоне ответственности группировки войск «Север» - расположение личного состава и укрепленного опорного пункта противника. На кадрах показано вооружение и оборудование машины.

Видеоматериалы демонстрируют Ми-28НМ с установленными ракетами и авиационными блоками. Вертолет взлетает с площадки, поднимая пыль и уходя на боевой курс.

В ходе выполнения задания экипаж произвел пуск легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) по заданным координатам. На видеокадрах зафиксирован момент пуска - с ракурса внешней камеры видно, как ракета отходит от направляющей и уходит по траектории к цели.

Согласно докладу разведки, указанный объект был поражен. После завершения удара экипаж Ми-28НМ благополучно вернулся на аэродром базирования.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.