В Нальчике завершился «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО

Организаторы турнира - государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и правительство Кабардино-Балкарской Республики.
2025-10-06 16:11:49
© Фото: фонд «Защитники Отечества»

В Нальчике прошла торжественная церемония награждения победителей межрегионального турнира «Кубок Защитников Отечества». Соревнования проходили с 3 по 5 октября и объединили около 70 ветеранов специальной военной операции из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Организаторами выступили Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Программа турнира включала соревнования по волейболу сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, пулевой и стрельбе из лука, спортивному метанию ножа, а также настольному теннису.

В командном зачете по волейболу сидя первое место заняла сборная Ставропольского края, второе - Кабардино-Балкарии, третье - Карачаево-Черкесии. Сильнейшие спортсмены также определились в индивидуальных дисциплинах. Победы в разных категориях одержали представители Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии.

Проведение турнира направлено на развитие адаптивного спорта и поддержку ветеранов, получивших ранения и увечья во время службы.

Помимо соревнований в Нальчике, с 3 по 5 октября «Кубок Защитников Отечества - Владимирская Русь» проходил в Коврове при поддержке фонда «Защитники Отечества» и правительства Владимирской области. В нем участвовали ветераны из 15 регионов страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Нальчик #фонд «Защитники Отечества» #Кубок «Защитники Отечества»
