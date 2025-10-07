В Минобороны предупредили о мошенничестве при поиске пропавших военнослужащих

В Минобороны предупредили о мошенниках, которые предлагают помощь в розыске пропавших без вести бойцов РФ. Информацию об этом ведомство разместило в своем Telegram-канале.

«Вся работа по поиску без вести пропавших военнослужащих координируется и организовывается Главным координационным центром Минобороны. Вместе с тем на различных ресурсах в Интернете и в социальных сетях размещаются предложения по оказанию помощи в розыске, в том числе на платной основе», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что за такими объявлениями могут скрываться и спецслужбы Украины. Они собирают найденные в открытом доступе личные данные российских военнослужащих для того, чтобы потом использовать их при шантаже родственников бойцов.

В Минобороны предупредили, чтобы близкие военных ни в коем случае не размещали их личные данные в Интернете. Кроме того, в ведомстве призвали не связываться с компаниями, предлагающими услуги по розыску.

Второго октября Минобороны России сообщило о возвращении из плена еще 185 военнослужащих.