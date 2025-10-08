ВС РФ сбили за ночь над регионами России 53 дрона противника

Российские военнослужащие за ночь сбили над регионами РФ 53 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23.00 7 октября до 07.00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 28 БПЛА сбили над Белгородской областью, 11 - в Воронежской области и шесть - над Ростовской областью. Еще по два дрона уничтожили в Брянской и Курской областях и по одному - в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областях.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 7 октября за три часа над регионами России перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотников самолетного типа.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.