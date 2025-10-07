Минобороны РФ сообщило об ударе по складу ГСМ ВСУ в районе Чернигова

Министерство обороны России опубликовало видеокадры, на которых запечатлен результат поражения склада горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины в районе Чернигова. Удар, по данным ведомства, был нанесен беспилотными летательными аппаратами «Герань-2».

На представленном Минобороны видео в первые секунды видно городскую панораму. В центральной части кадра в прицельной рамке обозначена цель.

Затем дрон снижается, выводя в прицел комплекс зданий, рядом с которыми поднимается столб густого черного дыма. Виден очаг возгорания и плотное задымление. Вокруг - жилые кварталы и частный сектор, где последствий взрыва не наблюдается.

Ранее ведомство разместило видеозапись, на которой зафиксировано поражение площадок запуска и мест хранения украинских беспилотников в районе населенного пункта Кирово.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.