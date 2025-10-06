Российские силы ПВО за ночь сбили 251 украинский дрон

Российские военнослужащие за ночь над территорией РФ сбили 251 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что больше всего беспилотников сбили над акваторией Черного моря - 62 аппарата. Еще 40 дронов сбили над территорией Республики Крым, 34 - в Курской области, 30 - в Белгородской, 20 - в Нижегородской, 17 - над Воронежской областью, а также 11 - в районе Краснодарского края. Кроме того, по восемь аппаратов уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей, пять - над акваторией Азовского моря, четыре - в Рязанской области, по два дрона сбили во Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областях, а также по одному - над Липецкой областью и Московским регионом.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 5 октября за три часа уничтожили 24 дрона ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.