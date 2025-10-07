Дроны разгромили американскую самоходку ВСУ в лесу под Кровным

Министерство обороны России опубликовало видео работы операторов FPV-дронов центра «Рубикон» и подразделений Воздушно-десантных войск. На кадрах зафиксированы моменты, когда беспилотники поражают самоходную артиллерийскую установку М109A3GN, состоящую на вооружении украинских формирований.

По данным ведомства, во время разведки в районе населенного пункта Кровное на Сумском направлении в лесопосадке была замечена замаскированная американская САУ М109A3GN. По цели нанесли серию точечных ударов FPV-дроны «КВН» Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» совместно с подразделениями беспилотной авиации ВДВ. В результате техника противника была полностью выведена из строя.

Видео начинается с ночной съемки - дрон движется среди густой растительности, а изображение идет в тепловизионном режиме. Через прицел видно, как в тени деревьев просматривается крупный объект. Постепенно камера приближается, и становится заметен корпус самоходной установки.

Оператор фиксирует цель крупным планом. Контуры башни подтверждают, что это действительно М109A3GN. Беспилотник выравнивает прицел и направляется прямо к цели.

Следующие кадры показывают удар в дневное время. Машина стоит среди деревьев, часть корпуса повреждена. Оператор дрона показывает внутренности машины и наносит удар. В момент попадания запись прерывается.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.