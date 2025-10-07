МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны разбили укрытия и технику ВСУ на Сумском направлении

Кадры прицельных ударов дронов по позициям противника продемонстрировало Минобороны России.
2025-10-07 17:22:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видеозапись поражения целей расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на Сумском направлении.

По данным ведомства, операторы центра уничтожили автомобильную технику, наземный робототехнический комплекс, опорный пункт, полевой склад боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений противника.

На видео, опубликованном Минобороны, видны как дневные, так и ночные эпизоды работы беспилотников. Камеры FPV-дронов фиксируют движение по пересеченной местности, подлет к целям и момент поражения объектов. В кадрах, снятых в инфракрасном диапазоне, отмечены фигура человека и техника, обозначенные подписями «живая сила» и «мотоцикл».

В дневных эпизодах оператор дрона выводит аппарат на прямую траекторию по дороге и поражает замаскированную бронемашину, а также наземный робототехнический комплекс, обозначенный как НРТК. В другом фрагменте показан полет по лесному массиву - дрон приближается к укрытию, где размещен замаскированный склад боеприпасов, и наносит удар.

В заключительных кадрах зафиксировано попадание беспилотника по укрепленному опорному пункту, оборудованному под маскировочной сетью. После подлета изображение обрывается в момент взрыва.

FPV-дроны центра «Рубикон» применяются для высокоточного поражения целей и оснащаются различными типами боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #Рубикон
