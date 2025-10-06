МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Под Красноармейском спецназовцы ликвидировали затаившихся в укрытиях боевиков

Взаимодействуя с разведчиками, операторы ударных беспилотников нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских националистов.
2025-10-06 05:10:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» уничтожили живую силу, укрепления и пункты управления ВСУ.

Операторы беспилотников помогают продвижению штурмовиков, поддерживая их наступательные операции. Вместе с разведчиками они выявили пункты временной дислокации противника, куда для огневого поражения оперативно направились ударные беспилотники расчетов батальона спецназа.

Точным попаданием им удалось разрушить укрытия и уничтожить находившуюся там живую силу ВСУ. После этого штурмовые подразделения смогли не только продвинуться вглубь обороны врага, но и закрепиться на новых позициях.

На Константиновском направлении зоны проведения спецоперации дроноводы также бьют по замаскированным в лесу позициям ВСУ, уничтожают ретрансляторы и технику, с помощью которой враг подвозит подкрепление.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #операторы БПЛА #красноармейское направление
