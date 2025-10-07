МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области

Федоровку заняли подразделения группировки «Юг», Нововасилевским овладели подразделения группировки «Восток».
2025-10-07 12:18:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие установили контроль над населенными пунктами Федоровка в Донецкой Народной Республике и Нововасилевское в Запорожской области. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции по состоянию на 7 октября 2025 года.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки «Юг» в результате активных наступательных действий освободили Федоровку в ДНР, а группировка войск «Восток» овладела Нововасилевским в Запорожской области.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, складам с горючим, обеспечивающим деятельность противника. Также удалось поразить пункты временного размещения ВСУ и иностранных наемников - всего в 148 районах.

По данным Минобороны, в течение суток средствами противовоздушной обороны перехвачены три управляемые авиационные бомбы. Кроме того, удалось сбить 16 реактивных снарядов системы, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, а также уничтожить 416 беспилотников самолетного типа.

Накануне ведомство отчиталось об освобождении Отрадного в Харьковской области. Заняли населенный пункт подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #спецоперация #Федоровка #Нововасилевское
