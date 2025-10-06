Российские войска установили контроль над Отрадным в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в свежей сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 6 октября 2025 года.

Овладеть населенным пунктом удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Север».

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли комплексные удары по ряду объектов на территории Украины. Под огневое воздействие попали элементы энергетической инфраструктуры, предприятия нефтяной отрасли и склады с горюче-смазочными материалами, обеспечивавшие работу украинских войск.

Кроме того, поражены районы подготовки и запуска дронов дальнего действия, а также места временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Накануне Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Кузьминовка в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.