Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожили артиллерийские орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Украинская артиллерия была укрыта в лесополосах. Она обстреливала позиции наступающих российских подразделений.

Операторы соединения применили FPV-дроны для оперативного и точного поражения целей, что привело к полному уничтожению обнаруженных орудий и ограничило возможности ВСУ по огневому обеспечению своей пехоты на линии соприкосновения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили замаскированный танк противника в Запорожской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.