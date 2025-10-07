МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы БПЛА уничтожили гаубицы боевиков ВСУ под Красноармейском

Артиллерия мешала ВС РФ продвигаться вглубь обороны противника.
2025-10-07 05:00:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожили артиллерийские орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Украинская артиллерия была укрыта в лесополосах. Она обстреливала позиции наступающих российских подразделений.

Операторы соединения применили FPV-дроны для оперативного и точного поражения целей, что привело к полному уничтожению обнаруженных орудий и ограничило возможности ВСУ по огневому обеспечению своей пехоты на линии соприкосновения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили замаскированный танк противника в Запорожской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #артиллерия ВСУ #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 