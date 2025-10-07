Опубликованы кадры боев за Нововасилевское в Запорожской области

Министерство обороны Российской Федерации представило видеозапись, на которой зафиксированы боевые действия российских подразделений в районе населенного пункта Нововасилевское Запорожской области. Судя по кадрам, бои сопровождались интенсивной артиллерийской и беспилотной поддержкой.

На первых фрагментах видео видны удары по позициям противника, расположенным в лесопосадках и на окраине населенного пункта. Камеры фиксируют моменты точных попаданий - на местах ударов поднимается густой дым, а затем начинается пожар.

В другом эпизоде показана работа дронов-разведчиков, которые обнаруживают передвижения украинских подразделений среди растительности. После этого по координатам цели наносится удар - на видеозаписи виден всполох взрыва и последующее возгорание в посадке.

На одном из кадров запечатлен разрушенный дом, внутри которого, предположительно, находился противник. В момент съемки в здание попадает FPV-дрон, что приводит к его обрушению. В другом фрагменте видно, как поражается автомобиль с прицепом, стоящий на открытой местности.

В финальной части видеозаписи камера дрона показывает жилые постройки, среди которых военнослужащие разворачивают российский флаг, что символизирует установление контроля над Нововасилевским.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт был освобожден военнослужащими 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.