На Красноармейском направлении операторы БПЛА из батальона специального назначения группировки войск «Центр» разгромили технику противника. Видео уничтожения вражеских бронемашин предоставило Министерство обороны Российской Федерации.

Наши доблестные бойцы с помощью ударных беспилотников сорвали доставку на линию фронта новых штурмовых подразделений противника, а также помешали ротации его живой силы. Своевременно обнаружив неприятеля, опытные операторы дронов тут же нанесли меткие удары по колонне врага, уничтожив бронетранспортер и боевую бронированную машину боевиков.

Благодаря профессиональной работе расчетов БПЛА армия России ежедневно наносит эффективные поражения ВСУ. Уничтожая десятки единиц транспортных средств врага, они мешают доставке штурмовых групп на линию боевого соприкосновения, лишая противника последних шансов на победу.

Сегодня украинские боевики несут значительные потери как в технике, так и в личном составе, пока наши бойцы неумолимо продвигаются вглубь обороны ВСУ.

Ранее Министерство обороны показало видео того, как российские дроны разгромили американскую самоходку ВСУ в лесу под Кровным.