ВСУ атаковали регионы России 25 беспилотниками за час

Больше всего дронов сбили над акваторией Черного моря.
Тимур Юсупов 2025-10-07 09:53:38
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Утром 7 октября в период с 07.00 до 08.00 по московскому времени над территорией России дежурными средствами ПВО перехвачено 25 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По имеющимся данным, противник с помощью беспилотников самолетного типа атаковал акваторию Черного моря, а также Нижегородскую, Московскую и Волгоградскую области. Большая часть дронов пришлась на морскую акваторию - там было уничтожено 16 БПЛА. Над остальными территориями сбили шесть, три и один беспилотник соответственно.

ВСУ ежедневно продолжают атаковать регионы России. Так, вчера вечером всего за три часа над регионами России уничтожили 24 вражеских дрона.

#армия #Минобороны России #пво #ВСУ #атака БПЛА
