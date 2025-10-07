МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Россией ночью сбили 184 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО сработали в том числе в Курской, Белгородской, а также Нижегородской областях.
2025-10-07 07:42:37
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над территорией РФ 184 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что в Курской области сбили 62 беспилотника, в Белгородской - 31, в Нижегородской - 30, а также 18 БПЛА - в Воронежской. Еще 13 дронов сбили над акваторией Черного моря, шесть - над Липецкой областью, пять - в Калужской, четыре - в Тульской. Кроме того, по три БПЛА уничтожили в Ростовской и Рязанской областях, по два - над Брянской и Орловской областями, Республикой Крым и Московским регионом - один из беспилотников летел на Москву. Также еще один дрон уничтожили над Вологодской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 6 октября российские военнослужащие сбили 251 дрон ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
