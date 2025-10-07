За три часа над Россией сбили 30 украинских беспилотников

Дежурными силами ПВО в период с 20 до 23 часов по московскому времени над регионами России перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большинство вражеских летательных аппаратов сбили над территориями Белгородской и Курской областей - 16 и 11 соответственно. Еще два дрона ликвидированы над Ростовской областью и один - над Воронежской.

В ночь на вторник, 7 октября, Минобороны сообщило об уничтожении 184 украинских БПЛА над российской территорией.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.