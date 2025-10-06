МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Корабли Северного флота вернулись домой из арктического похода

Экипажи боевых кораблей и судов отряда встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, администрации ЗАТО город Североморск, сослуживцы, родные и близкие экипажа, военный оркестр.
Елена Сивонен 2025-10-06 18:40:22
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота завершил выполнение задач в акватории Северного Ледовитого океана и вернулся на главную базу флота - Североморск. Об этом сообщило Минобороны России.

Моряков встречали представители командования, администрации города, сослуживцы и семьи. У причала играл военный оркестр.

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира отряда капитана 1-го ранга Станислава Варика и отметил, что экипажи успешно справились со всеми задачами дальнего похода. Он передал слова благодарности от командующего флотом адмирала Константина Кабанцова и поздравил моряков с возвращением домой.

По словам Михайлова, 14-й арктический поход подтвердил готовность Северного флота решать задачи по защите национальных интересов России в Арктике. Он подчеркнул, что миссия проходила в условиях растущей международной напряженности, а экипажи проявили высокий профессионализм во время учений «Запад-2025» и в ходе военно-патриотических мероприятий на Таймыре.

По традиции командиры кораблей - большого противолодочного «Североморска», десантного «Александр Отраковский», спасательного буксирного судна «Памир» и танкера «Сергей Осипов» - получили подарки. Отличившихся моряков наградили грамотами, а глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков вручил командирам северную семгу.

Арктический поход Северного флота проходил с 10 августа и длился 58 суток. Отряд под флагом заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева прошел более 10 тысяч миль. В ходе похода экипажи провели учения по защите островных и континентальных территорий, обеспечению безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности России. Военнослужащие также приняли участие в высадке морского десанта на арктическое побережье и в серии патриотических акций, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

