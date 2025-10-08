МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Град» уничтожил скопления боевиков ВСУ на Харьковском направлении

Военнослужащие группировки войск «Север» также подавили огневые точки и пункты управления БПЛА противника.
2025-10-08 06:25:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Град» уничтожил боевую технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что огневое поражение наносили военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«Поддерживая штурмовые подразделения группировки, артиллеристы уничтожили боевую технику и позиции с живой силой ВСУ в лесистой местности, а также подавили огневые точки и пункты управления вражескими БПЛА», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось об уничтожении расчетом «Града» пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом в районе населенного пункта Николаевка на территории Днепропетровской области. Стрельбу вели военнослужащие группировки войск «Восток».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #РСЗО Град #харьковское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 