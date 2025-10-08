«Град» уничтожил скопления боевиков ВСУ на Харьковском направлении

Расчет РСЗО «Град» уничтожил боевую технику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что огневое поражение наносили военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

«Поддерживая штурмовые подразделения группировки, артиллеристы уничтожили боевую технику и позиции с живой силой ВСУ в лесистой местности, а также подавили огневые точки и пункты управления вражескими БПЛА», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось об уничтожении расчетом «Града» пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом в районе населенного пункта Николаевка на территории Днепропетровской области. Стрельбу вели военнослужащие группировки войск «Восток».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.