Армия Группировка МО, задействованная в тушении пожара под Рязанью, усилена вертолетами Ми-26 и Ми-8 Андрей Аркадьев Вертолеты оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 и ВСУ-15 емкостью 5 и 15 тонн соответственно. © Фото: Минобороны России Минобороны России усилило авиационную группировку для тушения пожаров в районе ЧС под Рязанью вертолетом Ми-26 и вертолетом Ми-8 армейской авиации ВКС, сообщает в четверг пресс-служба военного ведомства. «Из Тверской области на один из военных аэродромов, расположенных в Рязанской области, дополнительно перебазированы один вертолет Ми-26 и один вертолет Ми-8 армейской авиации ВКС для усиления авиационной группировки, задействованной в тушении пожаров на территории склада боеприпасов ЗВО», - говорится в сообщении. В состав экипажей вошли летчики, прошедшие специальную подготовку для выполнения полетов с грузами на внешней подвеске. Ранее сообщалось, что вертолеты армейской авиации с утра 8 октября совершили 36 вылетов, сбросив на очаги возгораний 348 тонн воды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика