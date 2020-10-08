Вертолеты Ми-8 сбросили 180 тонн воды на горящий склад боеприпасов под Рязанью

Вертолеты Ми-8 сбросили 180 тонн воды для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области, сообщает Минобороны России.

«Три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, выполнили 36 сбросов воды на очаги возгорания в районе ЧС на территории склада боеприпасов в Рязанской области, сбросив на эпицентр возгорания 180 тонн воды», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще один самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС, оборудованный выливными авиационными приборами ВАП-2, сбросил 42 тонны воды на эпицентр пожара.

Всего с утра 8 октября на очаги возгорания в районе ЧС авиацией Минобороны России сброшено 348 тонн воды.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.