Вернулись домой: под Псковом и Рязанью встретили десантников после учений «Славянское братство - 2020»
Совместные белорусско-российские учения проходили с 14 по 25 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Псковской и Рязанской областях встретили российских военнослужащих, которые вернулись из Белоруссии с совместных учений «Славянское братство».
Солдат и офицеров встречали представители командования, родные и близкие. На станциях выгрузки - играли оркестры. С российской стороны в тренировках участвовали свыше 900 бойцов соединений ВДВ.
Учения «Славянское братство» проходили с 14 по 25 сентября. Наши десантники вместе с белорусскими коллегами отработали высадку с парашютами, ликвидацию условных бандформирований и отражение вооруженной агрессии. Активно использовалась техника - бронемашины, артиллерийские дивизионы и авиация.