Армия Вернулись домой: под Псковом и Рязанью встретили десантников после учений «Славянское братство - 2020» Андрей Аркадьев Совместные белорусско-российские учения проходили с 14 по 25 сентября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Псковской и Рязанской областях встретили российских военнослужащих, которые вернулись из Белоруссии с совместных учений «Славянское братство». Солдат и офицеров встречали представители командования, родные и близкие. На станциях выгрузки - играли оркестры. С российской стороны в тренировках участвовали свыше 900 бойцов соединений ВДВ. Учения «Славянское братство» проходили с 14 по 25 сентября. Наши десантники вместе с белорусскими коллегами отработали высадку с парашютами, ликвидацию условных бандформирований и отражение вооруженной агрессии. Активно использовалась техника - бронемашины, артиллерийские дивизионы и авиация. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика