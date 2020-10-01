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Вертолеты Ми-8 приступили к тушению природных пожаров в Воронежской области

Андрей Аркадьев
17:27 01.10.2020
За первый день работы двух вертолетов ЗВО было сброшено около 90 тонн воды.
Вертолеты Ми-8 приступили к тушению природных пожаров в Воронежской области
© Фото: Минобороны России

Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа приступили к тушению природных пожаров в Воронежской области, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Экипажи вертолетов Ми-8 МТВ5-1 проводят воздушную разведку очагов пожаров и совместно с подразделениями экстренных служб приступили к их тушению с использованием водосливных устройств ВСУ-5, рассчитанных на пять тонн воды», - говорится в сообщении.

Также летчики отрабатывают задачи по наполнению водосливных устройств водой и производство максимально точного сброса на очаги возгорания на высотах от 50 до 100 метров в условиях сильной задымленности местности.

За первый день работы двух вертолетов Западного военного округа было произведено свыше 40 сбросов, это около 90 тонн воды.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонн груза на расстояние более 1 000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.

В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

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