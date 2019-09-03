Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае
В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков.
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3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», - говорится в сообщении военного ведомства.
Су-25УБ - учебно-боевой двухместный штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.