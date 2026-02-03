Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» успешно поразили опорные пункты и пункты управления беспилотными летательными аппаратами, а также живую силу подразделений ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Работу бойцов 27-й отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группы войск «Запад» показало Минобороны России.

Артиллеристы получили разведданные от операторов беспилотных летательных аппаратов и сразу же направились на огневую позицию. После развертывания боевых машин расчеты ударили 122-мм реактивными снарядами по площади, где проходили ротация и подвоз боеприпасов ВСУ. Весь процесс поражения целей контролировался операторами разведывательных дронов.

После выполнения задачи расчеты быстро покинули огневые позиции, чтобы предотвратить возможный ответный удар противника. Взаимодействие с операторами беспилотников дает возможность минимизировать расход боеприпасов при высокой эффективности поражения целей.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают методичное уничтожение формирований ВСУ в этом районе. Артиллеристы оказывают огневую поддержку штурмовым и мотострелковым подразделениям и препятствуют переброске резервов ВСУ.

Регулярные точные артиллерийские удары по местам сосредоточения украинских войск эффективно поддерживают наступление штурмовых и мотострелковых подразделений группы войск «Запад». На счету расчетов РСЗО «Град» уже более 100 пораженных целей, включая блиндажи, технику и живую силу ВСУ.

РСЗО «Град» используются также для создания заградительного огня при отступлении противника. Расчеты применяют тактику внезапности, не давая противнику предсказать направление ударов. Перезаряжание боевых машин производится в запасных районах, после чего расчеты оперативно перемещаются на новые позиции для нанесения ударов по выявленным целям.

Ранее «Грады» поразили опорник ВСУ на Красноармейском направлении. Удар реактивной артиллерии обеспечил наступательные действия российских штурмовых групп на позиции противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.