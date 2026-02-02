Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» поразили боевую технику и опорные пункты ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Кадрами боевой работы артиллеристов поделилось Министерство обороны РФ.

Круглосуточно работают артиллерийские расчеты, поддерживая наступательные действия штурмовых и мотострелковых подразделений и не позволяя противнику подтягивать резервы.

На этот раз расчеты реактивных систем залпового огня «Град» реактивной батареи 27-й гвардейской отдельной Севастопольской мотострелковой бригады получили данные разведки о крупном скоплении живой силы противника. Информацию передали операторы беспилотников войск беспилотных систем.

Артиллеристы оперативно выдвинулись на огневой рубеж, развернули боевые машины и нанесли залп 122-мм реактивными снарядами. Под удар попали опорные пункты ВСУ, а также районы, где шла ротация личного состава и подвоз боеприпасов.

Контроль поражения целей велся в режиме реального времени с помощью разведывательных БПЛА. После выполнения задачи расчеты быстро сменили позиции, что исключило возможность ответного удара со стороны противника.

Благодаря оперативной работе и быстрой смене огневых рубежей артиллерия группировки войск «Запад» эффективно уничтожает живую силу и технику ВСУ, обеспечивая продвижение российских подразделений на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.