МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Град» поразил технику и опорные пункты ВСУ под Купянском

Весь процесс поражения целей непрерывно контролировался операторами БПЛА войск беспилотных систем.
02-02-2026 16:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» поразили боевую технику и опорные пункты ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Кадрами боевой работы артиллеристов поделилось Министерство обороны РФ.

Круглосуточно работают артиллерийские расчеты, поддерживая наступательные действия штурмовых и мотострелковых подразделений и не позволяя противнику подтягивать резервы.

На этот раз расчеты реактивных систем залпового огня «Град» реактивной батареи 27-й гвардейской отдельной Севастопольской мотострелковой бригады получили данные разведки о крупном скоплении живой силы противника. Информацию передали операторы беспилотников войск беспилотных систем.

Артиллеристы оперативно выдвинулись на огневой рубеж, развернули боевые машины и нанесли залп 122-мм реактивными снарядами. Под удар попали опорные пункты ВСУ, а также районы, где шла ротация личного состава и подвоз боеприпасов.

Контроль поражения целей велся в режиме реального времени с помощью разведывательных БПЛА. После выполнения задачи расчеты быстро сменили позиции, что исключило возможность ответного удара со стороны противника.

Благодаря оперативной работе и быстрой смене огневых рубежей артиллерия группировки войск «Запад» эффективно уничтожает живую силу и технику ВСУ, обеспечивая продвижение российских подразделений на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #РСЗО #Град #группировка запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 