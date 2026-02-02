Минобороны России сообщает об уничтожении укрепленных позиций украинских боевиков на территории Днепропетровской области. Это сделал расчет реактивной системы залпового огня «Ураган».

Неприятельские укрепления выявили разведчики 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток». Они применили для этого беспилотные летательные аппараты.

Удалось обнаружить не только укрепленные позиции, но и стоянку военной техники противника с бронированными транспортными средствами. Ее также удалось уничтожить, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский «Град» поразил технику и опорные пункты ВСУ под Купянском 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Весь процесс при этом непрерывно контролировался операторами войск беспилотных систем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.