Расчет «Урагана» разрушил укрепления ВСУ в Днепропетровской области

Цели выявили разведывательные подразделения 29-й гвардейской общевойсковой армии.
02-02-2026 18:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении укрепленных позиций украинских боевиков на территории Днепропетровской области. Это сделал расчет реактивной системы залпового огня «Ураган».

Неприятельские укрепления выявили разведчики 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток». Они применили для этого беспилотные летательные аппараты.

Удалось обнаружить не только укрепленные позиции, но и стоянку военной техники противника с бронированными транспортными средствами. Ее также удалось уничтожить, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российский «Град» поразил технику и опорные пункты ВСУ под Купянском 122-миллиметровыми реактивными снарядами. Весь процесс при этом непрерывно контролировался операторами войск беспилотных систем.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ураган #РСЗО #Днепропетровская область #Реактивная артиллерия
