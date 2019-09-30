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Электронный залп: корабли Балтфлота уничтожили цели условного противника

Андрей Аркадьев
11:59 30.09.2019
Корабельная ударная группа успешно выполнила электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по береговым целям, расположенным на значительном удалении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Экипажи ракетных кораблей Балтийского флота провели учения со стрельбами. В их задачи входило уничтожение электронных целей и отражение воздушного налета с помощью ствольной артиллерии. Тренировка проходила в морских полигонах Балтфлота, расположенных в акватории Балтики.

Ракетные комплексы «Калибр-НК» малых ракетных кораблей «Серпухов», «Зеленый Дол» и «Мытищи» поразили электронные мишени, имитирующие отряд кораблей условного врага, а также уничтожили цели «неприятеля» на берегу.

Для усложнения задач были созданы искусственные помехи, однако корабельная ударная группа успешно выполнила заданные упражнения, все назначенные цели были поражены.

После выполнения огневых задач экипажи провели ряд корабельных учений - по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания.

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