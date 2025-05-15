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Российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР

Торское освободили подразделения группировки войск «Запад», а Новоалександровку - подразделения группировки войск «Центр».
2025-05-15 12:06:47
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. 

Отмечено, что Торское взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». В зоне ответственности этой группировки за сутки враг потерял до 240 боевиков, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также три склада с боеприпасами. 

Новоалександровку освободили подразделения группировки войск «Центр». Потери противника в зоне ответственности этой группировки за сутки составили более 515 боевиков. Также неприятель лишился шести боевых бронированных машин, 10 автомобилей и трех артиллерийских орудий. 

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры освобождения населенного пункта Миролюбовка на территории ДНР. Это сделали военнослужащие 5-й мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #спецоперация #группировка запад #торское #группировка «Центр» #Новоалександровка
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