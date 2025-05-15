Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что Торское взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад». В зоне ответственности этой группировки за сутки враг потерял до 240 боевиков, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также три склада с боеприпасами.

Новоалександровку освободили подразделения группировки войск «Центр». Потери противника в зоне ответственности этой группировки за сутки составили более 515 боевиков. Также неприятель лишился шести боевых бронированных машин, 10 автомобилей и трех артиллерийских орудий.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры освобождения населенного пункта Миролюбовка на территории ДНР. Это сделали военнослужащие 5-й мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.