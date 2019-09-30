Корветы ВМФ РФ уничтожают корабли «противника»: кадры маневров Балтфлота

В рамках мероприятий плановой боевой подготовки сил Балтийского флота соединения надводных кораблей провели учения в акватории Балтийского моря. Экипажи корветов «Сообразительный», «Стерегущий», «Бойкий» и «Стойкий» успешно нанесли артиллерийский удар по морским групповым целям.

В ходе выхода в море корабельная ударная группа в составе корветов «Бойкий», «Стойкий», «Сообразительный» и «Стерегущий» в морских полигонах Балтийского флота успешно выполнила комплекс мероприятий с целью уничтожения группировки кораблей условного противника, находящихся в одном из районов Балтийского моря. Данные по ним были оперативно переданы на корабли.

Корабельными средствами радиолокационного обнаружения была взята на сопровождение группа надводных целей.

На кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами корветов одновременно были выполнены артиллерийские стрельбы по большому морскому щиту, который имитировал отряд боевых кораблей условного противника.

В завершении мероприятий боевой подготовки в море экипажами корветов были отработаны задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, а также был отражен массированный воздушный налет условного противника.