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Морской бой в Балтийском море разыграли экипажи четырех корветов

Наталия Майорова
18:00 29.09.2019
Чтобы вывести корабли из-под ответного удара, экипажи активируют системы постановки радиоэлектронных помех.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Морской бой разыграли экипажи четырех корветов Балтийского флота: «Сообразительный», «Стерегущий», «Бойкий» и «Стойкий» нанесли удары по морским групповым целям из 100-миллиметровых артиллерийских установок.

Морской щит, имитирующий отряд кораблей «противника», практически неразличим на горизонте, но на мониторах радиолокационных постов корвета «Стойкий» цель видна как на ладони.

Чтобы вывести корабли из-под ответного удара, экипажи активируют системы постановки радиоэлектронных помех: у Балтфлота в море сейчас около 20 кораблей и судов обеспечения. Основное внимание уделяется выполнению задач по внезапным вводным.

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