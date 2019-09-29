Морской бой в Балтийском море разыграли экипажи четырех корветов

Чтобы вывести корабли из-под ответного удара, экипажи активируют системы постановки радиоэлектронных помех: у Балтфлота в море сейчас около 20 кораблей и судов обеспечения. Основное внимание уделяется выполнению задач по внезапным вводным.

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