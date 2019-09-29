Морской бой в Балтийском море разыграли экипажи четырех корветов
Чтобы вывести корабли из-под ответного удара, экипажи активируют системы постановки радиоэлектронных помех.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Морской бой разыграли экипажи четырех корветов Балтийского флота: «Сообразительный», «Стерегущий», «Бойкий» и «Стойкий» нанесли удары по морским групповым целям из 100-миллиметровых артиллерийских установок.
Морской щит, имитирующий отряд кораблей «противника», практически неразличим на горизонте, но на мониторах радиолокационных постов корвета «Стойкий» цель видна как на ладони.
Чтобы вывести корабли из-под ответного удара, экипажи активируют системы постановки радиоэлектронных помех: у Балтфлота в море сейчас около 20 кораблей и судов обеспечения. Основное внимание уделяется выполнению задач по внезапным вводным.