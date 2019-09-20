Китай и Россия разработали план сотрудничества в военной сфере

Китайская Народная Республика и Российская Федерация разработали план сотрудничества на 2020-2021 годы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ.

«Мы недавно провели 24-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Обсудили ряд вопросов, которые касаются дальнейших перспектив на 2020 и 2021 годы. Подготовлен большой план сотрудничества на ближайшее время, я уверен, что мы его уже в течение ближайшего месяца рассмотрим и утвердим», - сказал Шойгу.

Министр выразил признательность китайским военнослужащим, принявшим участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019». По его словам, почти полторы тысячи китайских военнослужащих приехали принять участие в учениях, а также большое количество техники.

«Конечно, показали большое мастерство и очень высокую выучку», - подчеркнул Шойгу.

Он также отметил, что такие учения будут продолжаться.

«Мы, конечно, будем и дальше крепить наше сотрудничество, крепить наши отношения, именно благодаря таким учениям, которые прошли в 2018 году (маневры "Восток-2018"), и которые прошли сейчас», - подчеркнул Шойгу.

В учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.