«Это не предел»: замначальника научотдела Академии Сухопутных войск о «Танковом биатлоне»

Все до сих пор под впечатлением от выступления российского экипажа в «Танковом биатлоне» - накануне россияне на трассе полигона Алабино установили сразу два рекорда за один заезд - рекорд скорости и лучшее время прохождения дистанции.

Российские танкисты в индивидуальных гонках «Танкового биатлона» прошли дистанцию в 15 километров на полигоне Алабино за рекордные 17 минут и 30 секунд, а механик-водитель Иван Осеев смог разогнать многотонный Т-72Б3 до 78 км/час.

В парке Патриот в виртуальной студии рекордный заезд наблюдали Алексей Самолетов и его гость, заместитель начальника научно-исследовательского отдела Академии Сухопутных войск Денис Мазанов.

«Тут еще можно довернуть и выиграть секунды на командовании экипажем командиром танка. Поэтому это тоже не предел», - сказал он.

Всего в «Танковом биатлоне» принимают участие команды из 25 стран мира. «Танковый биатлон» завершится 17 августа. Во втором заезде лучшей стала команда Китая с результатом 18:57. Следом идут Белоруссия, Азербайджан и Сербия.