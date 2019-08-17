Россия и Мьянма договорились о наращивании многопланового сотрудничества

Министр обороны России и главком Вооруженных сил Мьянмы договорились о наращивании многопланового сотрудничества.

Сергей Шойгу и Мин Аунг Хлайн условились об этом во время встречи в рамках Международных армейских игр - 2019. По данным Министерства обороны России, в ходе переговоров стороны коснулись вопросов двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и его потенциального будущего.

Встреча Шойгу и Мин Аунг Хлайна прошла в дружеской атмосфере, что только подтверждает позитивный настрой на налаживание многопланового сотрудничества. Отдельно российский министр поблагодарил коллегу из Мьянмы за личное присутствие на церемонии закрытия АрМИ-2019.

Между тем, ранее российский министр озвучил готовность принять страны НАТО в качестве участников будущих армейских игр. По словам главы военного ведомства, российская сторона будет рада посмотреть на их технику и лучше понять друг друга в условиях армейских соревнований, чем в каких-либо иных.