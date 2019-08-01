Минобороны проводит эвакуацию в зоне паводков в Амурской области

Военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО) эвакуировали 30 человек из микрорайона Старица города Белогорска Амурской области, которой оказался в зоне подтопления в ходе повышения уровня воды в реке Томь. Для эвакуации местных жителей были привлечены автомобили повышенной проходимости «Урал», которые выполнили несколько рейсов.

В городе Свободный на улице Ударная силами военнослужащих железнодорожного соединения ВВО за минувшие сутки сооружена заградительная дамба, уложено около 1200 мешков с грунтом.

Для мониторинга паводковой обстановки в Амурской области и Республике Бурятия командование Восточного военного округа подключило расчеты беспилотной авиации. Комплексы «Орлан-10», проводят съемку местности на высоте от 300 до 600 метров. Все данные в онлайн-режиме в оперативные группы, которые развернуты в Хабаровске и Белогорске.

С помощью беспилотников определяется площадь подтопленной территории и проводится разведка местности. В Республике Бурятия уже выполнено 5 вылетов, в Амурской области - 7. В общей сложности для мониторинга паводковой ситуации беспилотники провели в воздухе около 60 часов.

Ранее, в Иркутской области военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) подключили беспилотную авиацию для мониторинга второй волны паводка в Тулуне. Для этого также был подключен комплекс «Орлан-10», данные которого получают в режиме-онлайн в штабе группировки Минобороны РФ, развернутого в Тулуне.