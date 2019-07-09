Военные химики приступили к дезинфекции системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения РХБ защиты группировки Минобороны России приступили к проведению дезинфекционных работ на объектах водозабора «Красный октябрь» централизованной системы питьевого водоснабжение города Тулун, попавших в зону затопления во время паводка.

«Военные специалисты продезинфицировали внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной - всего около 1200 квадратных метров», - сообщили в Минобороны.

Также совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в г. Тулун» подразделениями РХБ защиты проведена дезинфекция двух скважин водозабора. Кроме того, военнослужащие приступили к дезинфекции подворий и откачки воды из подвальных помещений жилых домов, где уже проведены работы на разбору завалов.