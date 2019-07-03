Sea Breeze под контролем: «Бал» и «Бастион» провели «пуски» в Черном море
Расчеты БРК проводят тренировки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша.
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Береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» Черноморского флота провели электронные пуски по морским целям. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.
«Дивизионы БРК «Бастион» и «Бал» Черноморского флота (ЧФ) совершили марш в позиционные районы для выполнения тренировок по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению», - говорится в сообщении.
В сообщении также сказано, что маневры прошли на фоне военно-морского учения «Си-Бриз-2019» ВМС западных стран, проходящего Черноморском регионе.
Мероприятия проводятся в позиционных районах Крымского полуострова и Кавказского побережья.
Всего задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.
Напомним, что ранее Украина и США приступили к совместным учениям в Черном море.