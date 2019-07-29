Россия проведет наблюдательный полет над Норвегией

Россия выполнит плановый полет над территорией Норвегии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Соответствующие мероприятия пройдут с 29 июля по 2 августа. Для выполнения задачи российские военные используют самолет наблюдения Ан-30Б.

Он стартует с аэродрома Бардуфосс. Дальность полета составит 1700 километров. На борту российского самолета наблюдения будут присутствовать норвежские специалисты.

Вместе с тем миссия США и Италии проведет совместный полет над территорией РФ на американском самолёте наблюдения ОС-135Б. Он стартует с аэродрома в Кубинке.

Полеты состоятся в рамках Договора по открытому небу. Наблюдательные полёты в соответствии с этим документом выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности.