Опыт миротворческих операций России обсудили накануне в Сухуме в рамках круглого стола, посвященного 25-й годовщине начала российской миротворческой миссии на территории Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«В конференц-зале "Дома Москвы" в Сухуме участники круглого стола выступили с докладами и обсудили деятельность российского миротворческого контингента по урегулированию грузино-абхазского конфликта, а также опыт миротворческих операций с участием российских военных в других странах, в том числе в Приднестровье», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках обсуждения его участники также разобрали действия российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Его заслуга заключается в том, что мирными переговорами военнослужащие освобождали провинции и селения от незаконных вооруженных формирований и разоружали их.

В работе круглого стола приняли участия президент Абхазии Рауль Хаджимба, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, а также командир российской военной базы в Абхазии полковник Олег Сеньков.