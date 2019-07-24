«Авиадартс-2019»: команды Китая и Белоруссии прилетели на АрМИ-2019

Авиационные экипажи иностранных команд, участвующих в Международном конкурсе «Авиадартс-2019», приступили к перебазированию к месту проведения соревнований в Рязанской области, сообщили в Минобороны России.

«Летчики из Республик Беларусь, Казахстан, Китайской Народной Республики прибывают на конкурс на своей авиационной техники», - рассказали в ведомстве.

На аэродроме Дягилево под Рязанью приземлились стратегические бомбардировщики Xian H-6, транспортники Shaanxi Y-9 и Ил-76 ВВС Народно-освободительной армии Китая, а также самолеты Як-130 и вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь.

До конца недели на конкурс также прибудут бомбардировщики JH-7A, истребители J-10 ВВС Китая, истребители Су-30 и вертолеты Ми-35 и Ми-171 ВВС Казахстана.

Международный конкурс «Авиадартс-2019» пройдет в период с 5 по 17 август. В нем примут участие 43 экипажа от четырех стран. Летная часть соревнований состоится на полигоне Дубровичи под Рязанью.