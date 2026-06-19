Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил пункт дислокации ВСУ в районе Маяков

Минобороны России опубликовало видеокадры объективного контроля уничтожения пункта временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Удар был нанесен по цели в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики.

Как сообщили в ведомстве, расчеты разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки «Запад» ведут круглосуточное дежурство. Во время очередного вылета операторы обнаружили место дислокации сил 63-й механизированной бригады ВСУ. После анализа разведданных было принято решение нанести удар с применением авиационных средств поражения.

Для поражения цели привлекли экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. С воздуха самолет сбросил авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, которая прямым попаданием поразила пункт временной дислокации.

По данным Минобороны, в результате удара уничтожено до 20 украинских военнослужащих. Объективный контроль попадания осуществлялся с дрона-разведчика. После подтверждения уничтожения цели экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.