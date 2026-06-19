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Частицу Вечного огня Брестской крепости доставят в парк «Патриот» под Москвой

Частицу взяли на мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» участники акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!».
Елизавета Пронина 19-06-2026 15:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Частицу Вечного огня из Брестской крепости доставят в парк Вооруженных сил России «Патриот». Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Елизавета Пронина.

Отмечено, что участники акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» взяли частицу на мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Также они обменялись капсулами с посланиями от ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории России и Белоруссии.

Акция проходит с 15 по 22 июня. Она приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что агитпоезд Минобороны России прибыл в Барановичи. В церемонии встречи приняли участие представители местных органов власти, общественных организаций, военнослужащие, молодежные объединения и жители города.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Парк Патриот #Брестская крепость #Вечной огонь
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