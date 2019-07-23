Марш-бросок и неожиданный удар: кадры учений спецназа ЦВО

Спецназ Центрального военного округа в ходе маневров под Новосибирском на практике продемонстрировал навыки по проведению операций в тылу противника.

Перед разведчиками на учениях стояла задача захватить и уничтожить узел связи. К месту проведения операции военнослужащих доставили на бронеавтомобилях и вертолетах. Далее они совершили марш-бросок и неожиданный удар по условному противнику.

При выполнении боевой задачи бойцы спецназа применили опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах.

Специальные учения проводятся одновременно в нескольких регионах страны. В них задействовано более 5 тысяч военнослужащих. Завершатся маневры 26 июля.