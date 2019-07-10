Экспертиза подтвердила качество воды, очищенной военными для жителей Тулуна
В городе Тулун Иркутской области, который оказался в зоне паводка, военные инженеры продолжают раздавать питьевую воду. Очищенная вода для жителей иркутского Тулуна подтвердила соответствие нормам СанПиН.
«Результаты проб, взятых представителями Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, показали, что вода, очищенная военными инженерами с помощью станции очистки воды СКО-10 «Гигиена», является качественной и пригодна для употребления в пищу», - заявили в Минобороны РФ.
Был проведен лабораторный контроль качества питьевой воды на бактериологические и химические показатели после комплексной очистки.
Станция комплексной очистки и опреснения воды СКО-10 «Гигиена», предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств, сильнодействующих ядовитых веществ и опреснения воды.