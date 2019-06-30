Президент АСВГОЗ рассказал транспортировке дорогостоящей военной техники

На форуме «Армия-2019» представлена самая разная техника. В центре внимания и вопросы доставки таких дорогостоящих, а порой и опасных, грузов, как военные.

Раньше их сопровождением занимался караул Министерства обороны. В настоящее время охрану в пути делегируют заводу-изготовителю. Поэтому об опасностях и сложностях такой транспортировки можно узнать на стенде Ассоциации Содействия Выполнения Гособоронзаказа. Она помогает минимизировать риски и не допустить, чтобы изделие, на производство которого ушли годы, потерялось на этапе доставки.

По словам президента ассоциации, Александра Комиссарова, в перевозке продукции предприятий ВПК должны участвовать только специально обученные сотрудники. Для этого профессионалы различных сфер рынка и создали добровольное объединение, цель которого - не лоббирование личных интересов, а наведение порядка в отрасли.

«Мы приглашаем в ассоциацию, прежде всего, производителей предприятий ВПК, транспортные компании, охранные структуры, государственные структуры, коммерческие объединения. Также мы готовим тендерные площадки, юридические компании, консалтинговые», - пояснил Комиссаров.

В ассоциации подчеркнули, что опыт, полученный в ходе решения проблем, будут использовать для создания инициативы и внесения изменений в нормативную базу российского законодательства. Все это позволит создать систему, которая значительно повысит качество исполнения Гособоронзаказа.