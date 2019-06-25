Мантуров: С-400 начнут поставлять Турции в ближайшее время

Турция придерживается твердой позиции по закупке систем ПВО С-400 «Триумф». Первые поставки начнутся уже в ближайшее время. Для этого приняты все решения, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Все необходимые решения по контракту на поставку ЗРС С-400 Турции приняты. Первые поставки начнутся в самое ближайшее время в соответствии с планом», - цитирует министра «Интерфакс».

Сумма контракта на поставку четырех дивизионов С-400 «Триумф» составила $2,5 млрд.

Вашингтон угрожал Анкаре «самыми серьезными последствиями», в если Турция не откажется в от поставок С-400. Но президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о поставке российских систем закрыт.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.