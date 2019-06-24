Первую в истории экспозицию экспериментального оружия покажут на форуме «Армия-2019»

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в Кубинке покажут экспериментальное оружие, которое не стало серийным. Его представит Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ).

Генеральный директор предприятия Альберт Баков заявил, что на показ будут выставлены экспериментальные автоматы АО-34, АО-38М, АО-40, двуствольный автомат АО-36, пулемет АО-22М, бесшумный пистолет ПБ, автоматический бесшумный пистолет АПБ и так называемый «пистолет космонавта» ТП-82.

По его словам, это будет первый в истории подобный показ, ранее разработки института нигде не демонстрировались. При этом он отметил, что на самом деле не все представленные образцы не стали серийными.

«ТП-82, например, который мы называем “пистолет космонавта”, не один год был на вооружении не только космонавтов, но и летчиков, а пистолеты ПБ и АПБ состоят на вооружении силовых структур», - рассказал Баков «Интерфаксу».

Причины, по которым не все разработки вошли в серию, по его словам, различны. Но, как минимум, один образец института стал прототипом разработанного в дальнейшем автомата АН-94, в котором не осталось сомнительных конструктивных особенностей.

Также на форуме покажут секретные разработки в области бронетехники. Корпорация «Уралвагонзавод» представит перспективные образцы вооружения, перечень которых засекречен: на специальных закрытых показах пройдет их демонстрация в действии.