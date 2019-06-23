Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Уникальное оружие»: военный эксперт оценил новейшую многоцелевую ракету для вертолетов Ми-28НМ

Ян Брацкий
18:17 23.06.2019
По мнению эксперта, создание многоцелевой ракеты с самонаведением для ударных вертолетов Ми-28НМ, является настоящим прорывом в создании перспективных видов вооружения.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК "Звезда"

Российский эксперт, заместитель президента академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков оценил перспективы новейшей российской ракеты для ударных вертолетов Ми-28НМ.

Доктор военных наук заявил, что данный тип вооружения не имеет аналогов в мире ни по дальности, ни по универсальности своего применения.

«Эта ракета - принципиально новый вид вооружения для наших вертолетов...Можно предположить, что она сможет поражать воздушные, наземные и морские цели. Дальность стрельбы этой ракетой обеспечит применение оружия не входя в зону досягаемости зенитных средств», - рассказал в интервью «Звезде» Константин Сивков.

По мнению эксперта, выбор вертолета Ми-28НМ в качестве носителя многоцелевой ракеты не случаен. Это дает ряд неоспоримых преимуществ и делает его практически неуязвимым для средств ПВО противника.

«Современные ракетные зенитные комплексы по вертолетам стрелять не могут. Они способны поражать аэродинамические баллистические цели, обладающие высокой скоростью полета. Таким образом, эта ракета позволяет вертолету быть недосягаемым для современных средств ПВО. То есть, он может безбоязненно находиться в зоне действия ЗРК, так как они по нему не стреляют, а комплексы войсковой ПВО и артиллерийских систем, которые могут его поражать, неспособны это сделать, так как зона действия существенно, в разы меньше зоны действия этой ракеты. Это уникальная ситуация», - уверяет заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук.  

Ранее «Звезда» опубликовала кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) - новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.

Как сообщил генконструктор АО «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталий Щербина, это первая в России многофункциональная вертолетная ракета класса воздух-воздух / воздух-поверхность с головкой самонаведения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата22.06.2019, 13:30
«Западный фронт. Операция Память». Документальный фильм
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:17 Армия
Видео
«Уникальное оружие»: военный эксперт оценил новейшую многоцелевую ракету для вертолетов Ми-28НМ
17:03 В стране и мире
Глава МИД Ирана рассказал о втором нарушении границы американским дроном
16:03 В стране и мире
Убытки и психологическая травма: более 400 пилотов подали иск против Boeing
15:43 В стране и мире
Дмитрий Песков рассказал, что стало с теми, кто потерял записку для Путина
15:28 В стране и мире
В Центральной России температура упадет на 20 градусов
События дня
События дня
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Серфинг на мотоцикле: байкер проехался по Москве-реке и влетел в уток
Видео
Тюлени исполнили мелодию из культовой саги «Звездных войн»: видео
Видео
Шепелев объяснил, почему скрывает ото всех сына Фриске
Видео
Порошенко поел плов из пластиковой посуды и погрустнел: видео
Видео
Земля в иллюминаторе видна: жесткая посадка самолета в Нигерии попала на видео
Видео
«Усыпление» человека в костюме льва шокировало настоящих хищников: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.