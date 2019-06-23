«Уникальное оружие»: военный эксперт оценил новейшую многоцелевую ракету для вертолетов Ми-28НМ

Российский эксперт, заместитель президента академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков оценил перспективы новейшей российской ракеты для ударных вертолетов Ми-28НМ.

Доктор военных наук заявил, что данный тип вооружения не имеет аналогов в мире ни по дальности, ни по универсальности своего применения.

«Эта ракета - принципиально новый вид вооружения для наших вертолетов...Можно предположить, что она сможет поражать воздушные, наземные и морские цели. Дальность стрельбы этой ракетой обеспечит применение оружия не входя в зону досягаемости зенитных средств», - рассказал в интервью «Звезде» Константин Сивков.

По мнению эксперта, выбор вертолета Ми-28НМ в качестве носителя многоцелевой ракеты не случаен. Это дает ряд неоспоримых преимуществ и делает его практически неуязвимым для средств ПВО противника.

«Современные ракетные зенитные комплексы по вертолетам стрелять не могут. Они способны поражать аэродинамические баллистические цели, обладающие высокой скоростью полета. Таким образом, эта ракета позволяет вертолету быть недосягаемым для современных средств ПВО. То есть, он может безбоязненно находиться в зоне действия ЗРК, так как они по нему не стреляют, а комплексы войсковой ПВО и артиллерийских систем, которые могут его поражать, неспособны это сделать, так как зона действия существенно, в разы меньше зоны действия этой ракеты. Это уникальная ситуация», - уверяет заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) - новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.

Как сообщил генконструктор АО «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталий Щербина, это первая в России многофункциональная вертолетная ракета класса воздух-воздух / воздух-поверхность с головкой самонаведения.